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Баскетбол

БК Запорожье вернул опытного защитника Сизова

Александр Сизов, fbu.ua

БК Запорожье подписал опытного разыгрывающего Александра Сизова.

35-летний защитник в составе запорожской команды завоевал серебро Суперлиги 2020/21. В том сезоне Сизов провел 50 матчей, набирая в среднем за матч 28 минут на площадке, 9,3 очков и 3,4 подбора.

Также баскетболист известен по выступлениям за Днепр, Химик, МБК Николаев и Черкасские Мавпы. С Днепром Сизов стал чемпионом Украины и трекратным обладателем Кубка страны, с Химиком игрок дважды выиграл бронзовые медали чемпионата Украины.

Сизов стал первым подписанием Запорожья перед новым сезоном Суперлиги. В минувшем розыгрыше чемпионата Украины запорожский клуб занял последнее место в турнирной таблице, выиграв всего четыре игры за сезон.

Источник: sportarena.com

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