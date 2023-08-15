Черкасские Мавпы продлили контракт с главным тренером Слипенчуком

Черкасские Мавпы продлили контракт с главным тренером Артемом Слипенчуком.

Вместе с коучем остается работать его тренерский штаб — Георгий Ступенчук и Дмитрий Нагорный. Напомним, Ступенчук возглавлял Мавп перед приходом Слипенчука в команду.

Наставник перешел в черкасский клуб в январе. Под его руководством Мавпы заняли седьмое место в Суперлиге.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне чемпионат Украины разыграют в трех дивизионах. Исполком ФБУ вернул Первую лигу, в которой ожидается участие 12 команд.