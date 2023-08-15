Гинзбург: Прометей проведет семь контрольных матчей перед началом нового сезона

Главный тренер Прометея Ронен Гинзбург поделился планами на предсезонную подготовку команды.

«Три первых поединка мы сыграем против литовских команд в Риге, затем будет турнир во Вроцлаве, на котором нашими соперниками должны быть хорошие, сильные команды. И завершим товарищеские матчи на турнире в Измире, как в прошлом сезоне. Мы будем тренироваться в течение шести недель до первой официальной игры Еврокубка против Гамбурга».

Прометей в прошедшем сезоне выиграл группу А и дошел до полуфинала плей-офф Еврокубка. Команда Ронена Гинзбурга уступила Тюрк Телеком в матче за выход в финал.

В сезоне 2023/24 Прометей сыграет в Еврокубке и Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге. Также клуб из Слобожанского подал заявку на участие в Высшей лиге Украины.