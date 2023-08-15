Сборная Украины по баскетболу проиграла Турции в последнем матче группы пре-квалификации Олимпиады-2024

Сборная Украины по баскетболу проиграла Турции в заключительном матче группового раунда пре-квалификации Олимпийских игр-2024.

Начало встречи прошло в равной борьбе. Ключевыми в поединке стали вторая и третья четверти, которые Турция выиграла с общим перевесом в 15 очков.

Команда Виталия Степановского в итоге заняла второе место в группе С. Первую строчку завоевала Турция. В плей-офф сине-желтые встретятся с победителем группы D, где перед последним туром лидирует Хорватия.

Ранее на турнире в Турции Украина добыла две победы, досрочно завоевав место в плей-офф. В первом матче пре-квалификации наша команда обыграла Болгарию в овертайме, а затем оказалась сильнее сборной Исландии.

Баскетбол. Олимпиада-2024. Пре-квалификационный турнир. Группа С

Турция — Украина — 85:72 (25:25, 24:16, 21:14, 15:17)