Форвард Липовцев стал игроком Запорожья

Форвард Дмитрий Липовцев стал игроком БК Запорожье. Баскетболист вернулся в команду из родного города.

36-летний Липовцев ранее выступал за Авиастар, Мусон, Говерлу, Кривбасс, Черкасских Мавп, БК Запорожье и Харьковских Соколов. В составе Мавп завоевывал чемпионский кубок Суперлиги-2017/18.

После сезона 2019/2020 годов Дмитрий решил приостановить свою карьеру в профессиональном баскетболе и перешел на работу в Федерацию баскетбола Украины, где развивал направление баскетбола 3х3. Но в 2022 году принял решение возобновить выступления на профессиональном уровне и перешел в Черкасские Мавпы.

Запорожье заняло последнее место в Суперлиге в прошлом сезоне, выиграв четыре поединка из 32-х. Чемпионом стал Будивельник.