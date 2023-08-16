Мишула: Мы сильная крепкая команда, которая может побеждать всех

Защитник сборной Украины по баскетболу Александр Мишула прокомментировал поражение сине-желтых команде Турции (72:85) в заключительном матче группового раунда пре-квалификации Олимпийских игр-2024.

«После игры немного расстроились, ведь хотелось выиграть. Мы знали, что мы можем это сделать. Неважно, против кого мы играем — против Турции или еще против кого-то. У каждого соперника можно выиграть».

«Мы были расстроены, но тренер сказал, чтобы мы забыли об этом матче. Посмотрим, с кем играть в следующей игре, но наверняка это будет Хорватия. Любую команду можно побеждать, и мы будем разбирать следующего соперника и готовиться».

Команда Виталия Степановского в итоге заняла второе место в группе С. Первую строчку завоевала Турция. В плей-офф сине-желтые встретятся с победителем группы D, где перед последним туром лидирует Хорватия.

Ранее на турнире в Турции Украина добыла две победы, досрочно завоевав место в плей-офф. В первом матче пре-квалификации наша команда обыграла Болгарию в овертайме, а затем оказалась сильнее сборной Исландии.