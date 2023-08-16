Старый Луцк подписал американского бигмэна Томаса

БК Старый Луцк объявил о подписании бигмэна Стейси Томаса, который может сыграть на позиции 4-5 номеров. Это первый профессиональный контракт американца в карьере.

Ранее Томас играл на студенческом уровне, в частности, за команду Университета Луизианы. В прошедшем сезоне Стейси в среднем набирал 7,2 очка, делал 3,6 передачи и 0,9 передачи.

Также в следующем сезоне за Старый Луцк будут играть Владимир Коцко, Григорий Алтухов и Кирилл Панфилов. В ближайшее время клуб представит других новичков.

Старый Луцк занял восьмое место в Суперлиге-2022/23, выиграв 6 матчей из 32-х. Чемпионом Украины стал Будивельник.