Украина сыграет против Хорватии в полуфинале пре-квалификации Олимпиады-2024

Соперником сборной Украины по баскетболу в полуфинале пре-квалификации Олимпиады-2024 стала команда Хорватии.

Сегодня хорватские баскетболисты обыграли Нидерланды (89:81) и заняли первое место в группе D. Ранее Хорватия победила Бельгию (86:55) и Швецию (99:67).

Украина заняла второе место в группе C. Команда Виталия Степановского обыграла Болгарию (80:71 ОТ) и Исландию (82:69), а также проиграла Турции (72:85).

Матч между Украиной и Хорватией состоится в пятницу, 18 августа. Только победитель пре-квалификационного турнира получит место на олимпийском квалификационном турнире.