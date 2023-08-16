Запорожье подписало защитника Хохоника

БК Запорожье объявил о подписании защитника Андрея Хохоника.

В прошлом сезоне 26-летний Хохоник стал чемпионом Суперлиги в составе Будивельника, проводя в среднем на площадке более 22 минут (6,7 очков, 3,8 передач и 3,0 подборов). Андрей — воспитанник николаевского баскетбола, большую часть карьеры выступавший за МБК Николаев.

Хохоник — третий новобранец запорожского клуба перед новым чемпионатом Украины 2023/24. Ранее коллектив пополнили форвард Дмитрий Липовцев и разыгрывающий Александр Сизов.

Запорожье заняло последнее место в Суперлиге в прошлом сезоне, выиграв четыре поединка из 32-х.