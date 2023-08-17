Запорожье подписало защитника Унгуряна

БК Запорожье объявил о подписании защитника Владислава Унгуряна.

В прошлом сезоне 28-летний Унгурян стал бронзовым призером чемпионата Украины в составе одесской БИПЫ. Он проводил в среднем на площадке более 25 минут, приносил за игру 9,8 очков, 3,8 передач и 3,0 подборов.

Унгурян стал четвертым новобранцем запорожского клуба перед новым сезоном Суперлиги. Ранее состав команды Валерия Плеханова пополнили форвард Дмитрий Липовцев, разыгрывающий Александр Сизов и защитник Андрей Хохоник.

Запорожье заняло последнее место в Суперлиге в прошлом сезоне, выиграв четыре поединка из 32-х.