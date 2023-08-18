Черкасские Мавпы продлили контракты с пятью игроками

Черкасские Мавпы объявили о подписании контрактов на новый сезон с пятью игроками.

Новые соглашения с клубом подписали защитники Никита Руслов (9,1 очков, 4,1 подборов, 3,8 передач в прошлом сезоне) и Сергей Кузнецов (4,5 очка, 2,9 подбора, 2,1 передачи), центровой Сергей Скира ( 13,5 очка, 8,1 подбора и 1,1 передачи), а также Артур Назаренко и Максим Фесун.

Кроме того, к тренировочному процессу команды будут привлечены несколько воспитанников КДЮСШ Мавп-2007. Комплектация клуба продолжится в ближайшее время.

В новом сезоне Суперлиги 2023/24 команду продолжить возглавлять Артем Слипенчук. Под его руководством Мавпы заняли седьмое место в минувшем розыгрыше Суперлиге.