Сборная Украины по баскетболу уступила Хорватии в полуфинале пре-квалификации Олимпиады-2024

Сборная Украины по баскетболу проиграла Хорватии в полуфинальном матче олимпийской пре-квалификации и потеряла все шансы попасть на ОИ-2024.

Хорваты почти сразу установили отрыв в 7-8 очков и держали его плюс-минус всю первую половину игры. На большой перерыв команды ушли со счетом 42:36, что оставляло подопечным Виталия Степановского шансы на камбек.

Определяющей стала третья четверть. Ее Хорватия выиграла с разницей в 10 очков и фактически уже стала недосягаемой. Максимум, что сумели украинские спортсмены — с минимальным перевесом выиграть последнюю четверть.

Самым результативным в составе украинской команды стал защитник Александр Ковляр — 20 очков, 8 передач, 4 подбора.

Напомним, ранее Украина досрочно гарантировала себе выход из группы, обыграв в стартовых турах пре-квалификации команды Болгарии и Исландии. В битве за первое место команда Степановского уступила Турции.

Таким образом, украинская мужская национальная команда выбыла из борьбы за олимпийскую путевку. В основную олимпийскую квалификацию получит пропуск только победитель пре-квалификационного турнира. Это звание Хорватия оспорит с победителем пары Швеция — Турция.

Баскетбол. Олимпиада-2024. Пре-квалификационный турнир. Полуфинал

Хорватия — Украина — 85:70 (24:17, 18:19, 26:16, 17:18)