Бродский о кадровой ситуации в сборной Украины по баскетболу: Сказать, что мне стыдно – мало, это позор и дезертирство

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский прокомментировал выступление мужской сборной Украины в пре-квалификации ОИ-2024.

«Не могу не поблагодарить ребят, которые сражались за Украину на турнире в Стамбуле. Вы — наша гордость. К сожалению, не смогли пройти сборные Турции и Хорватии. Они были в полных составах со своими лучшими игроками».

Напомним, сборная Украины по баскетболу уступила Хорватии в полуфинале олимпийской пре-квалификации и потеряла шансы пробиться на ОИ-24.

На этом турнире наша национальная команда выступала не в оптимальном составе. Так, в начале августа команда лишилась травмированных игроков Сергея Павлова и Анатолия Шунделя. А еще ранее тренировочный лагерь покинули Иссуф Санон и Александр Липовый.