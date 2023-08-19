Кравцов стал лучшим скорером в истории сборной Украины

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов стал лучшим скорером в истории национальной команды.

Кравцов набрал 15 очков в матче с Хорватией в пре-квалификации к Олимпиаде-2024. Вячеслав достиг показателя 603 очка за карьеру в сборной, обойдя результат Сергея Лищука на 7 очков (596). Третьим в списке самых результативных игроков национальной команды остается Леонид Яйло (558 очков).

Сборная Украины проиграла Хорватии в полуфинале олимпийской пре-квалификации (70:85). В групповом раунде сине-желтые обыграли команды Болгарии и Исландии, а в битве за первое место уступили Турции.

Украинская мужская национальная команда выбыла из борьбы за олимпийскую путевку. В основную олимпийскую квалификацию получит пропуск только победитель пре-квалификационного турнира. Это звание Хорватия оспорит с победителем пары Швеция — Турция.