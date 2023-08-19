Михайлюк и Панатинаикос приостановили переговоры о переходе

Украинский защитник Святослав Михайлюк приостановил переговоры с Панатинаикосом о переходе.

Ранее греческий клуб предложил украинцу двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона долларов в год. Михайлюк потребовал включить пункт о возможности расторжения договора в любое время, если украинец получит предложение из НБА. Панатинаикос согласился на такую возможность в течение определенного периода летом 2024 года после окончания первого сезона сотрудничества. Сторона украинца не принимает такой компромисс.

Сообщалось, что также Михайлюком интересовались Реал и Олимпия. Украинец желал включить в контракт тот же пункт о досрочном уходе в любое время, что не устроило клубы Евролиги.

В феврале Михайлюк присоединился к Шарлотт Хорнетс. Украинец стал частью обмена между Портленд Трэйл Блэйзерс, Филадельфией 76ерс и Хорнетс. Ныне Святослав пребывает в статусе свободного агента.

В сезоне-2022/23 Михайлюк провел 19 матчей за Шарлотт. В среднем за игру защитник набирал 10,6 очка и делал 2,7 ассиста.

Панатинаикос занял предпоследнее место в Евролиге. В греческой баскетбольной лиге клуб уступил в финале Олимпиакосу.