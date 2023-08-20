Капитан сборной Украины по баскетболу Кравцов получил разрыв ахиллового сухожилия

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов получил разрыв ахиллового сухожилия.

Игрок травмировался в матче пре-квалификации на Олимпиаду-2024 с Хорватией. Предварительный осмотр выявил разрыв ахилла. Более глубокое обследование проведут в ближайшие дни, после чего решится вопрос о необходимости операции.

Напомним, в матче с Хорватией Кравцов набрал 15 очков, что позволило ему стать самым результативным игроком в истории сборной Украины. Вячеслав достиг показателя 603 очка за карьеру в сборной, обойдя результат Сергея Лищука на 7 очков (596).

Сборная Украины проиграла Хорватии в полуфинале олимпийской пре-квалификации (70:85). В групповом раунде сине-желтые обыграли команды Болгарии и Исландии, а в битве за первое место уступили Турции.

Украинская мужская национальная команда выбыла из борьбы за олимпийскую путевку. В основную олимпийскую квалификацию получит пропуск только победитель пре-квалификационного турнира. Это звание Хорватия оспорит с Турцией в финальном матче в воскресенье, 20 августа.