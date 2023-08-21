Бродский: В наше время нельзя просто взять и не приехать в сборную, сегодня все должны отдавать своему народу то, что могут и умеют

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский раскритиковал отдельных игроков за то, что те по разным причинам не приняли участие в недавней пре-квалификации ОИ-2024 в составе сборной Украины.

«Отдельно хочу сказать по поводу наших «американцев». Скапинцев – я не понимаю тебя, Дима. К сожалению, в моей баскетбольной школе занимались только воспитанием игроков, а не личностей. Как личности вы росли в своих семьях. Но мне кажется, что ты подписал контракт в первых числах августа, после чего можно было сесть в самолет и прилететь в сборную. Не знаю подробностей контракта, не было ли там запрета играть в сборной…»

«По Святу то же могу сказать. Да, очень хотелось бы еще подписать контракт в США или, возможно, это будет Греция. Наверное, играть в сборной без контракта рискованно, но Кравцов играл. Вы не бедные люди, и пусть это будет на вашей совести. Личное благосостояние важно, но долг перед Родиной отдавать надо, ребята. Я уже не говорю обо всем остальном».

«Алексей Лэнь. Хочется ему верить, что он действительно не мог, но эпопея с грин-картой длится уже долгое время».

«Остальные, которые после операции – к ним вопросов нет. Липовый, Санон, Герун дали справки. Мне это напомнило школу, когда мы приносили справки, что нам нельзя бегать, прыгать или еще что-то делать в течение двух недель или месяца. Если человек очень хочет, то он обретает в себе силы. Мне не хотелось бы думать, что конфликт в прессе с руководством Прометея каким-то образом повлиял на решение Липового или Санона».

«Надеюсь, что этот турнир в Стамбуле заставит нас и вас задуматься о происходящем и больше такого не повторится. Тренерский состав у нас хороший – украинцы, трудятся. Давайте как-то сплотимся и больше так делать не будем».

Напомним, сборная Украины по баскетболу уступила Хорватии в полуфинале олимпийской пре-квалификации и потеряла шансы пробиться на ОИ-24.