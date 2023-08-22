Черкасские Мавпы подписали форварда Кальниченко

Черкасские Мавпы подписали форварда Андрея Кальниченко.

37-летний форвард ранее выступал в черкасском клубе с 2013 по 2017 годы. Позднее он играл за румынский Клуж, а в Украине — за Химик, Одессу, Тернополь и МБК Николаев.

Кальниченко объявил о завершении карьеры в январе 2022 года. Однако баскетболист вскоре возобновил выступления и прошедший сезон провел в румынском КСУ Сибиу.

Ранее Мавпы продлили контракты на новый сезон с рядом игроков. Соглашения с клубом подписали защитники Никита Руслов и Сергей Кузнецов, центровой Сергей Скира, а также Артур Назаренко и Максим Фесун.

В новом сезоне Суперлиги 2023/24 команду продолжить возглавлять Артем Слипенчук. Под его руководством Мавпы заняли седьмое место в минувшем розыгрыше Суперлиге.