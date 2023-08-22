Степановский: Не хватило ротации, чтобы пройти Хорватию

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Виталий Степановский подвел итоги выступления команды в матче с Хорватией в пре-квалификационном турнире к Олимпиаде-2024.

«Но в игре с Хорватией, как и в предыдущих матчах, ребята сражались, играли с огромным желанием, у меня нет претензий. К сожалению, победить и выйти в финал мы не смогли, но я благодарен ребятам за их труд и весь проведенный тренировочный сбор».

«Могу сказать, что я очень доволен. Я доволен сбором: да, трудно воплотить в жизнь все запланированное, но большую часть удалось. Коррективы внесла травма Сергея Павлова, которого я планировал использовать на третьем номере, как это делал в матче против Литвы, когда мы играли большой пятеркой. Этого где-то не хватало и в игре против Хорватии, когда Марио Хезонья играл на тройке».

«Нам банально не хватало размеров в ротации, для того чтобы Боброва поставить в защиту против Марио на третий номер. Можно было бы немного больше экспериментировать с составом, но в целом замыслы, которые были, мы постарались реализовать».

Сборная Украины проиграла Хорватии в полуфинале олимпийской пре-квалификации (70:85). В групповом раунде сине-желтые обыграли команды Болгарии и Исландии, а в битве за первое место уступили Турции.

Украинская мужская национальная команда выбыла из борьбы за олимпийскую путевку. В основную олимпийскую квалификацию вышла сборная Хорватии, которая в финале турнира обыграла Турцию.