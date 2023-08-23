Черкасские Мавпы подписали бигмэна Агафонова

Черкасские Мавпы подписали бигмэна Андрея Агафонова.

37-летний баскетболист пять раз завоевывал бронзовые награды чемпионата Украины в составе Химика, а также становился чемпионом и побеждал в Кубке Украины в цветах Будивельника. Кроме того, Агафонов выступал за Одессу, Тернополь и клубы из Литвы, Германии, Румынии и Венгрии.

Прошлый сезон Андрей провел в составе команды БИПА — Одесская область. В среднем бигмэн набирал 14,2 очка, 7,8 подбора и 3,7 передачи.

Ранее Мавпы объявили о переходе форварда Андрея Кальниченко. Также соглашения с клубом продлили защитники Никита Руслов и Сергей Кузнецов, центровой Сергей Скира, а также Артур Назаренко и Максим Фесун.

В новом сезоне Суперлиги 2023/24 команду продолжить возглавлять Артем Слипенчук. Под его руководством Мавпы заняли седьмое место в минувшем розыгрыше Суперлиге.