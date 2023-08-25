Черкасские Мавпы подписали центрового Новикова

Черкасские Мавпы подписали центрового Романа Новикова.

Его последним клубом стал Киев-Баскет (32 игры в сезоне 2022/23, 11,2 очка, 5,0 подборов и 1,8 передача). Также Новиков ранее играл за Одессу, Львовскую Политехнику и Пульсар.

Ранее Мавпы объявили о переходе форварда Андрея Кальниченко и бигмэна Андрея Агафонова. Также соглашения с клубом продлили защитники Никита Руслов и Сергей Кузнецов, центровой Сергей Скира, а также Артур Назаренко и Максим Фесун.

В новом сезоне Суперлиги 2023/24 команду продолжить возглавлять Артем Слипенчук. Под его руководством Мавпы заняли седьмое место в минувшем розыгрыше Суперлиге.