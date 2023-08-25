ЧМ-2023 по баскетболу. Канада разгромила Францию, победы Италии, Австралии, Литвы и Германии

Сегодня, 25 августа, стартовал чемпионат мира-2023 по баскетболу. Матчи первенства проходят в Японии, Индонезии и на Филиппинах.

В первый игровой день прошли восемь поединков в четырех группах предварительного раунда. В центральном матче дня Канада разгромила Францию — 95:65. Дабл-дабл в составе канадцев сделал разыгрывающий Оклахома-Сити Тандер Шей Гилджес-Александер (27 очков и 13 подборов)

Также победы добыли Италия, Доминиканская Республика, Черногория, Литва, Австралия, Германия и Латвия.

В субботу, 26 августа, пройдут матчи первого тура еще в четырех группах. Игровой день начнется поединками Кабо-Верде — Грузия и Южный Судан — Пуэрто-Рико в 11:00 по киевскому времени.

Баскетбол. ЧМ-2023. Предварительный раунд. 1-й тур

Группа А

Ангола — Италия — 67:81 (17:23, 23:20, 17:18, 10:20)

Доминиканская Республика — Филиппины — 87:81 (22:18, 20:24, 24:22, 21:17)

Группа D

Мексика — Черногория — 71:91 (19:19, 20:29, 19:20, 13:23)

Египет — Литва — 67:93 (12:26, 22:20, 19:24, 14:23)

Группа Е

Финляндия — Австралия — 72:98 (21:17, 19:28, 14:25, 18:28)

Германия — Япония — 81:63 (23:11, 30:20, 16:16, 12:16)

Группа H

Латвия — Ливан — 109:70 (27:17, 28:13, 27:18, 27:22)

Канада — Франция — 95:65 (14:18, 29:22, 25:8, 27:17)