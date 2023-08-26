ЧМ-2023 по баскетболу. США обыграли Новую Зеландию, победы Словении, Греции и Испании

Сегодня, 26 августа, состоялись заключительные матчи первого тура предварительного раунда

чемпионата мира-2023 по баскетболу. Первенство проходит в Японии, Индонезии и на Филиппинах.

Сборная США стартовала с победы над Новой Зеландией — 99:72. Действующий чемпион мира — Испания — обыграла Кот-д’Ивуар — 94:64.

Словения набрала 100 очков в поединке с Венесуэлой. На счету звездного Луки Дончича 37 очков, 7 подборов и 6 передач.

Игровой день воскресенья, 27 августа, начнется поединком Италия — Доминиканская Республика в

11:00 по киевскому времени.

БАСКЕТБОЛ. ЧМ-2023. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД. 1-Й ТУР

Группа B

Южный Судан — Пуэрто-Рико — 96:101 ОТ (29:24, 23:18, 15:18, 14:21, 15:20)

Сербия — Китай — 105:63 (25:14, 30:20, 22:13, 28:16)

Группа C

Иордания — Греция — 71:92 (14:19, 19:27, 27:20, 11:26)

США — Новая Зеландия — 99:72 (19:18, 26:18, 31:22, 23:14)

Группа F

Кабо-Верде — Грузия — 60:85 (11:20, 11:28, 15:22, 23:15)

Словения — Венесуэла — 100:85 (31:33, 25:18, 22:12, 22:22)

Группа G

Иран — Бразилия — 59:100 (12:33, 13:24, 21:25, 13:18)

Испания — Кот-д’Ивуар — 94:64 (24:17, 29:17, 20:13, 21:17)