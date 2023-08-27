ЧМ-2023 по баскетболу. Франция уступила Латвии, Германия обыграла Австралию, победы Литвы и Доминиканы

Сегодня, 27 августа, состоялись матчи второго тура чемпионата мира-2023 по баскетболу в четырех группах. Турнир проходит в Японии, Индонезии и на Филиппинах.

Главной сенсацией стало поражение Франции от Латвии. Французы перед последней четвертью вели +12, но растеряли преимущество и в итоге досрочно лишились шансов на выход из группы.

В центральном матче тура Германия обыграла Австралию 85:82 (30 очков и 8 передач на счету Денниса Шредера). Италия неожиданно уступила Доминиканской республике, Литва уверенно расправилась с Мексикой.

Игровой день понедельника, 28 августа, начнется поединками Венесуэла — Кабо Верде и Китай — Южный Судан в 11:00 по киевскому времени.

БАСКЕТБОЛ. ЧМ-2023. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД. 2-Й ТУР

Группа А

Италия — Доминиканская республика — 82:87 (19:13, 20:25, 17:31, 26:18)

Филиппины — Ангола — 70:80 (19:12, 14:24, 19:20, 18:24)

Группа D

Черногория — Египет- 89:74 (27:17, 24:20, 19:19, 19:18)

Литва — Мексика — 96:66 (32:17, 21:17, 23:17, 20:15)

Группа Е

Австралия — Германия — 82:85 (25:24, 19:25, 22:13, 16:23)

Япония — Финляндия — 98:88 (22:15, 14:31, 27:27, 35:15)

Группа H

Ливан — Канада — 73:128 (13:29, 17:37, 18:34, 25:28)

Франция — Латвия — 86:88 (33:26, 20:23, 21:13, 12:26)