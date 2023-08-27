Баскетбол
ЧМ-2023 по баскетболу. Франция уступила Латвии, Германия обыграла Австралию, победы Литвы и Доминиканы
Сегодня, 27 августа, состоялись матчи второго тура чемпионата мира-2023 по баскетболу в четырех группах. Турнир проходит в Японии, Индонезии и на Филиппинах.
Главной сенсацией стало поражение Франции от Латвии. Французы перед последней четвертью вели +12, но растеряли преимущество и в итоге досрочно лишились шансов на выход из группы.
В центральном матче тура Германия обыграла Австралию 85:82 (30 очков и 8 передач на счету Денниса Шредера). Италия неожиданно уступила Доминиканской республике, Литва уверенно расправилась с Мексикой.
Игровой день понедельника, 28 августа, начнется поединками Венесуэла — Кабо Верде и Китай — Южный Судан в 11:00 по киевскому времени.
БАСКЕТБОЛ. ЧМ-2023. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД. 2-Й ТУР
- Группа А
Италия — Доминиканская республика — 82:87 (19:13, 20:25, 17:31, 26:18)
Филиппины — Ангола — 70:80 (19:12, 14:24, 19:20, 18:24)
- Группа D
Черногория — Египет- 89:74 (27:17, 24:20, 19:19, 19:18)
Литва — Мексика — 96:66 (32:17, 21:17, 23:17, 20:15)
- Группа Е
Австралия — Германия — 82:85 (25:24, 19:25, 22:13, 16:23)
Япония — Финляндия — 98:88 (22:15, 14:31, 27:27, 35:15)
- Группа H
Ливан — Канада — 73:128 (13:29, 17:37, 18:34, 25:28)
Франция — Латвия — 86:88 (33:26, 20:23, 21:13, 12:26)