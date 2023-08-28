Черкасские Мавпы подписали американского защитника Фостера

Черкасские Мавпы подписали первого легионера перед новым сезоном — американского защитника Армони Фостера.

Уроженец Пенсильвании (192 см) известен по выступлениям за местный университет, в котором в сезоне 2021/22 набирал в среднем за матч 17,8 очков и 6,5 передач. В минувшем сезоне Форстер представлял Буфалло Буллс (8,4 очков, 1,8 подбора и 3,9 передачи).

Ранее Мавпы объявили о переходе форварда Андрея Кальниченко, центрового Романа Новикова и бигмэна Андрея Агафонова. Также соглашения с клубом продлили защитники Никита Руслов и Сергей Кузнецов, центровой Сергей Скира, а также Артур Назаренко и Максим Фесун.

В новом сезоне Суперлиги 2023/24 команду продолжить возглавлять Артем Слипенчук. Под его руководством Мавпы заняли седьмое место в минувшем розыгрыше Суперлиге.