ЧМ-2023 по баскетболу. США обыграли Грецию, Испания — Бразилию, 34 очка Дончича в матче с Грузией

Сегодня, 28 августа, состоялись заключительные матчи 2-го тура предварительного раунда чемпионата мира-2023 по баскетболу. Первенство проходит в Японии, Индонезии и на Филиппинах.

В центральном матче дня сборная США победила Грецию — 109:81. Испания победила Бразилию благодаря рывку в заключительной четверти — 96:78.

Словения добыла вторую победу на турнире, обыграв Грузию — 88:67. В активе Луки Дончича дабл-дабл: 34 очка и 10 подборов.

Также отметим сборные Кабо-Верде и Южного Судана, которые добыли первые в истории победы на чемпионатах мира.

Игровой день вторника, 29 августа, начнется поединком Германия — Финляндия в 10:30 по киевскому времени.

Баскетбол. ЧМ-2023. Предварительный раунд. 2-й тур

Группа B

Китай — Южный Судан — 69:89 (14:22, 26:22, 13:19, 16:26)

Пуэрто-Рико — Сербия — 77:94 (15:27, 12:30, 31:18, 19:19)

Группа C

Новая Зеландия — Иордания — 95:87 ОТ (21:18, 25:19, 19:20, 20:28, 10:2)

Греция — США — 81:109 (19:23, 18:27, 19:29, 25:30)

Группа F

Венесуэла — Кабо-Верде — 75:81 (23:24, 23:9, 20:26, 9:22)

Грузия — Словения — 67:88 (17:16, 16:29, 17:18, 17:25)

Группа G

Кот-д’Ивуар — Иран — 71:69 (15:20, 22:15, 17:21, 17:13)

Бразилия — Испания — 78:96 (22:21, 20:29, 17:14, 19:32)