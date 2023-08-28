Ягупова не сыграет за сборную Украины по баскетболу 3х3 на чемпионате Европы

Федерация баскетбола Украины сообщила, что капитан женской сборной Украины Алина Ягупова не сыграет за национальную команду 3х3 на чемпионате Европы-2023.

Ягупова была готова помочь сборной Украины 3х3, однако клуб украинки — Чукурова — не отпустил Алину на континентальное первенство.

В сезоне 2022/23 Алина стала победительницей Евролиги в составе Фенербахче, а также вошла в символическую сборную турнира. В июне Ягупова вернулась в турецкий клуб Чукурова, подписав трехлетний контракт с командой из города Мерсин.

На чемпионате Европы-2023 Украина попала в группу А, где сыграет с Францией и Чехией. Две лучшие команды из группы выйдут в 1/4 финала континентального первенства.

Чемпионат Европы по баскетболу 3х3 состоится 5-7 сентября в Иерусалиме. Победитель первенства получит путевку во второй квалификационный олимпийский турнир.