ЧМ-2023 по баскетболу. Канада обыграла Латвию, победы Франции, Австралии и Германии

Сегодня, 29 августа, состоялись первые матчи 3-го тура предварительного раунда чемпионата мира-2023 по баскетболу. Первенство проходит в Японии, Индонезии и на Филиппинах.

Доминиканская Республика добыла третью победу на турнире, обыграв Анголу, и заняла первое место в группе А. Вторая позиция досталась Италии.

Первый успех на турнире праздновала Франция, не без проблем обыгравшая Ливан — 85:79. Французы продолжат выступление в турнире за 17-32-е места мирового первенства.

Победитель группы H определился в очном противостоянии Канады и Латвии. Канадская команда добыла победу со счетом 101:75.

В основной раунд чемпионата мира уже прошли Доминиканская Республика, Италия, Литва, Черногория, Германия, Австралия, Канада, Латвия, США и Испания.

Игровой день среды, 30 августа, начнется поединками Грузия — Венесуэла и Южный Судан — Сербия в 11:00 по киевскому времени.

Баскетбол. ЧМ-2023. Предварительный раунд. 3-й тур

Группа А

Ангола — Доминиканская Республика — 67:75 (11:20, 21:17, 18:12, 17:26)

Филиппины — Италия — 83:90 (23:20, 16:28, 21:25, 23:17)

Группа D

Египет — Мексика — 100:72 (30:16, 29:19, 18:21, 23:16)

Черногория — Литва — 71:91 (27:26, 13:22, 10:18, 21:25)

Группа E

Германия — Финляндия — 101:75 (19:22, 28:17, 29:16, 25:20)

Австралия — Япония — 109:89 (25:17, 32:18, 30:35, 22:19)

Группа H

Ливан — Франция — 79:85 (20:19, 17:19, 22:20, 20:27)

Канада — Латвия — 101:75 (13:23, 30:19, 24:15, 34:18)