ЧМ-2023 по баскетболу. США разгромили Иорданию, победы Греции и Испании

На чемпионате мира-2023 по баскетболу состоялись заключительные матчи предварительного раунда. Напомним, первенство проходит в Японии, Индонезии и на Филиппинах.

Сборная США одержала третью победу на турнире, разгромив Иорданию — 110:62. Путевку в основную сетку из группы С также завоевала Греция, обыгравшая прямого конкурента Новую Зеландию — 83:74.

Испания уверенно обыграла Иран — 85:65. Третьи победы на турнире также одержали Сербия, обыгравшая Южный Судан (115:83) и Словения, одолевшая Кабо-Верде (92:77).

В четверг соревнования продолжатся матчами квалификационного раунда за 17-32-е места. Поединки основной сетки чемпионата мира-2023 стартуют 1 сентября.

БАСКЕТБОЛ. ЧМ-2023. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД. 3-Й ТУР

Группа B

Южный Судан — Сербия — 83:115 (20:30, 19:26, 26:27, 18:32)

Китай — Пуэрто-Рико — 89:107 (16:23, 21:29, 32:26, 20:29)

Группа С

США — Иордания — 110:62 (31:12, 31:21, 25:16, 23:13)

Греция — Новая Зеландия — 83:74 (15:20, 17:23, 18:11, 33:20)

Группа F

Грузия — Венесуэла — 70:59 (24:19, 18:4, 17:21, 11:15)

Словения — Кабо-Верде — 92:77 (24:21, 21:17, 24:17, 23:22)

Группа G

Кот-д’Ивуар — Бразилия — 77:89 (25:23, 21:27, 19:20, 12:19)

Иран — Испания — 65:85 (17:16, 17:27, 18:21, 13:21)