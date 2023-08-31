ЧМ-2023 по баскетболу. Франция обыграла Иран, победы Японии, Финляндии и Южного Судана

На чемпионате мира-2023 по баскетболу состоялись первые матчи классификационного турнира за 17-32-е места. Мировое первенство проходит в Японии, Индонезии и на Филиппинах.

Франция, сенсационно не вышедшая в основной раунд ЧМ-2023, обыграла Иран — 82:55. Также победы добыли Япония и Финляндия, обыгравшие Венесуэлу и Кабо-Верде соответственно.

Также отметим поражения Новой Зеландии от Мексики и Филиппин от Южного Судана.

В пятницу, 1 сентября, стартует основной раунд мирового первенства. Игровой день начнется поединком Сербия — Италия в 11:00 по киевскому времени.

Группа M

Ангола — Китай — 76:83 (27:24, 18:21, 14:24, 17:14)

Южный Судан — Филиппины — 87:68 (34:17, 17:16, 9:17, 27:18)

Группа N

Новая Зеландия — Мексика — 100:108 (22:31, 19:26, 27:21, 32:30)

Египет — Иордания — 85:69 (22:14, 18:22, 19:20, 26:13)

Группа O

Кабо-Верде — Финляндия — 77:100 (16:28, 23:26, 17:23, 21:23)

Япония — Венесуэла — 86:77 (15:19, 21:22, 17:21, 33:15)

Группа P

Кот-д’Ивуар — Ливан — 84:94 (20:32, 21:23, 25:18, 18:21)

Франция — Иран — 82:55 (9:12, 26:15, 19:9, 28:19)