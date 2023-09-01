ЧМ-2023 по баскетболу. Италия обыграла Сербию и прочие матчи основного раунда

На чемпионате мира-2023 по баскетболу состоялись первые матчи основного раунда. На турнире, который проходит в Японии, Индонезии и на Филиппинах, в пятницу пройдут восемь поединков.

В группе I Италия обыграла Сербию — 78:76. Апеннинцы проигрывали после третьей четверти, но сумели вырвать победу напоследок.

В группе K борная Германии разгромила Грузию — 100:73. Еще в одном матче США обыграли Черногорию и вышли в лидеры группы J

Еще в одном поединке группы I Доминиканская Республика сыграет с Пуэрто-Рико. Также на турнире состоятся матчи Испания — Латвия, Словения — Австралия, Литва — Греция, Канада — Бразилия.

ЧМ-2023. Основной раунд

Группа I

Сербия — Италия — 76:78 (19:23, 23:17, 20:19, 14:19)

Группа J

США — Черногория — 85:73 (19:18, 18:20, 24:17, 24:18)

Группа К

Германия — Грузия — 100:73 (22:16, 21:25, 27:16, 30:16)