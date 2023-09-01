Баскетбол
ЧМ-2023 по баскетболу. Италия обыграла Сербию и прочие матчи основного раунда
На чемпионате мира-2023 по баскетболу состоялись первые матчи основного раунда. На турнире, который проходит в Японии, Индонезии и на Филиппинах, в пятницу пройдут восемь поединков.
В группе I Италия обыграла Сербию — 78:76. Апеннинцы проигрывали после третьей четверти, но сумели вырвать победу напоследок.
В группе K борная Германии разгромила Грузию — 100:73. Еще в одном матче США обыграли Черногорию и вышли в лидеры группы J
Еще в одном поединке группы I Доминиканская Республика сыграет с Пуэрто-Рико. Также на турнире состоятся матчи Испания — Латвия, Словения — Австралия, Литва — Греция, Канада — Бразилия.
ЧМ-2023. Основной раунд
- Группа I
Сербия — Италия — 76:78 (19:23, 23:17, 20:19, 14:19)
- Группа J
США — Черногория — 85:73 (19:18, 18:20, 24:17, 24:18)
- Группа К
Германия — Грузия — 100:73 (22:16, 21:25, 27:16, 30:16)