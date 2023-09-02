ЧМ-2023 по баскетболу. Япония и Южный Судан квалифицировались на Олимпиаду, победы Франции и Финляндии

На чемпионате мира-2023 по баскетболу состоялись заключительные матчи классификационного турнира за 17-32-е места. Мировое первенство проходит в Японии, Индонезии и на Филиппинах.

По итогам сегодняшних поединков Южный Судан (лучшая африканская сборная) и Япония (лучшая азиатская сборная) получили путевки на Олимпийские игры-2024 в Париже. Для баскетболистов Южного Судана это будет первая Олимпиада в истории.

Победителями классификационных групп стали Южный Судан, Франция, Япония и Египет.

В воскресенье, 3 сентября, пройдут заключительные матчи основного раунда мирового первенства. Игровой день начнется поединком Австралия — Грузия в 10:30 по киевскому времени.

Баскетбол. ЧМ-2023. Классификационный раунд за 17-32-е места

Группа M

Ангола — Южный Судан — 78:101 (16:30, 23:23, 18:20, 21:28)

Филиппины — Китай — 96:75 (16:16, 23:24, 34:11, 23:24)

Группа N

Новая Зеландия — Египет — 88:86 (22:25, 25:10, 21:26, 20:25)

Иордания — Мексика — 80:93 (24:24, 19:19, 22:25, 15:25)

Группа O

Финляндия — Венесуэла — 90:75 (13:17, 35:18, 19:27, 23:13)

Япония — Кабо-Верде — 80:71 (17:19, 33:18, 23:18, 7:16)

Группа P

Кот-д’Ивуар — Франция — 77:87 (21:25, 20:15, 20:22, 16:25)

Иран — Ливан — 73:81 (13:20, 23:28, 13:14, 24:19)