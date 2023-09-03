ЧМ-2023 по баскетболу. Испания уступила Канаде и пролетела мимо плей-офф, США проиграли Литве

На чемпионате мира-2023 по баскетболу состоялись решающие матчи основного раунда. По их итогам окончательно определились все участники 1/4 финала.

В Группе I триумфовали европейские сборные. Италия и Сербия переиграли соответственно Пуэрто-Рико и Доминиканскую республику. Для сербской команды это уже третья разгромная победа на турнире — ранее она с крупным счетом обыграла Китай и Северный Судан.

США в поединке лидеров группы J неожиданно уступили Литве. В квартете К Германия и Словения разыграли первое место. Немцы взяли верх, а в локальной дуэли лидеров Деннис Шредер (24 очка + 10 передач) оказался результативнее Луки Дончича (23+6).

Драматичной выдалась развязка в группе L. Канада, уступая Испании -12 перед последней четвертью, сумела вырвать победу и оставить действующих чемпионов Европы и мира за бортом плей-офф.

Матчи 1/4 финала состоятся 5 и 6 сентября.

ЧМ-2023. ОСНОВНОЙ РАУНД

Группа I

Италия – Пуэрто-Рико — 73:57 (25:15, 14:21, 12:11, 22:10)

Доминиканская Республика – Сербия — 79:112 (15:29, 20:27, 18:31, 26:25)

Группа J

Греция – Черногория — 69:73 (14:19, 16:17, 12:14, 27:23)

США – Литва — 102:107 (12:31, 25:23, 28:17, 37:36)

Группа К

Австралия – Грузия — 100:84 (23:17, 31:20, 25:30, 21:17)

Германия – Словения — 100:71 (11:25, 27:9, 30:18, 32:19)

Группа L

Бразилия – Латвия — 84:104 (20:22, 22:23, 21:36, 21:23)

Испания – Канада — 85:88 (21:21, 27:17, 25:23, 12:27)