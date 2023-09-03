Баскетбол
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2023 по баскетболу
Стали известны все восемь участников четвертьфинала чемпионата мира-2023 по баскетболу.
К США, Литве, Словении и Германии, которые вышли в плей-офф заранее, по итогам воскресных матчей присоединились Италия, Сербия, Канада и Латвия. Титулованная Испания сенсационно осталась за бортом 1/4 финала.
Уже известно расписание матчей четвертьфинального раунда.
ЧМ-2023. 1/4 ФИНАЛА
- 5 сентября
Латвия — Сербия. 11:45
Италия — США. 15:40
- 6 сентября
Германия — Латвия. 11:45
Канада — Словения. 15:30
Чемпионат мира, который принимают Индонезия, Япония и Филиппины, завершится 10 сентября. Финальный матч состоится в Пасае, пригороде Манилы.