Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2023 по баскетболу

Стали известны все восемь участников четвертьфинала чемпионата мира-2023 по баскетболу.

К США, Литве, Словении и Германии, которые вышли в плей-офф заранее, по итогам воскресных матчей присоединились Италия, Сербия, Канада и Латвия. Титулованная Испания сенсационно осталась за бортом 1/4 финала.

Уже известно расписание матчей четвертьфинального раунда.

ЧМ-2023. 1/4 ФИНАЛА

5 сентября

Латвия — Сербия. 11:45

Италия — США. 15:40

6 сентября

Германия — Латвия. 11:45

Канада — Словения. 15:30

Чемпионат мира, который принимают Индонезия, Япония и Филиппины, завершится 10 сентября. Финальный матч состоится в Пасае, пригороде Манилы.