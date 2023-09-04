Форвард сборной Сербии по баскетболу утратил почку после удара локтем на ЧМ-2023

Форвард сборной Сербии по баскетболу Бориша Симанич утратил почку после удара локтем на чемпионате мира-2023.

Симанич получил травму в конце матча с Южным Суданом (115:83), серба толкнул в живот игрок суданцев Нуни Омот. Игрока отвезли в больницу, где сделали экстренную операцию.

Однако, затем у Симанича возникли осложнения. Несколько игроков национальной сборной Сербии вызвались сдать Борише кровь. В воскресенье баскетболисту удалили почку, некоторое время игрок пробудет в больнице в Маниле.

Сборная Сербии вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2023. Балканская команда в следующем матче сыграет с Литвой 5 сентября.