Старый Луцк продлил контракты с Маркивым и Коровяковым

Старый Луцк продлил контракты с защитником Даниилом Маркивым и форвардом Евгением Коровяковым.

20-летний Маркив в прошлом сезоне в среднем набирал 4,3 очка, 0,8 подбора, 0,3 передачи за 12 минут на площадке. Защитник нынешним летом выступал за сборную Украины U-21 по баскетболу 3х3.

Коровяков провел 30 матчей за луцкий клуб в прошлом сезоне. 35-летний форвард в среднем играл на площадке 28 минут, за которые набирал 11,3 очка, 5,6 подбора и 3,3 передачи.

Ранее Старый Луцк объявил о подписании бигмэна Стейси Томаса. Также в следующем сезоне за команду Владимира Журжия будут играть Владимир Коцко, Григорий Алтухов и Кирилл Панфилов.

Старый Луцк занял восьмое место в Суперлиге-2022/23, выиграв 6 матчей из 32-х. Чемпионом Украины стал Будивельник.