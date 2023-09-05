Американец Кингсби вернулся в Киев-Баскет

Киев-Баскет сообщил о возвращении в команду американского разыгрывающего Дани Кингсби. Детали соглашения с игроком не уточняются.

Кингсби стал игроком Киев-Баскета в январе 2023 года. Американец провел 17 матчей в Суперлиге, в среднем за игру набирая 16,1 очка, делая 2,6 подбора и 4,2 передачи.

Кингсби стал первым игроком Киев-Баскета на новый сезон Суперлиги, о подписании которого объявил киевский клуб.

Киев-Баскет занял 4-е место в Суперлиге-2022/23, добыв 22 победы в 32 матчах.