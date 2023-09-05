ЧМ-2023 по баскетболу. Сербия уверенно переиграла Литву и вышла в полуфинал

Сборная Сербии обыграла Литву в матче 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу.

Первая четверть вышла результативной и боевой. По ее ходу литовцы вели в 5-6 очков, но завершили отрезок с минимальным преимуществом — 25:24. С самого начала второй четверти уже сербы вышли вперед и постепенно наращивали отрыв.

На большой перерыв команда Светислава Пешича ушла с преимуществом +11. В третьей четверти сербы добавили еще +7, а в заключительном отрезке уже играли на удержание. Самым результативным игроком стал Богдан Богданович — 21 очко, 4 подбора.

Литовская команда в последнем матче группового раунда сенсационно обыграла США, но выход с первого места в плей-фф ничего не дал представителям Балтии.

Накануне сборная Сербии лишилась форварда Бориши Симанича, которому в Манили удалили почку из-за осложнений после травмы, полученной в победном матче против Южного Судана (115:83).

В полуфинале сербской команде будет противостоять победитель встречи Канада — Словения.

Чемпионат мира, который принимают Индонезия, Япония и Филиппины, завершится 10 сентября. Финальный матч состоится в Пасае, пригороде Манилы.

Баскетбол. ЧМ-2023. Четвертьфинал

Литва — Сербия — 68:87 (25:24, 13:25, 17:24, 13:14)