ЧМ-2023 по баскетболу. США разгромили Италию с разницей в 37 очков и вышли в 1/2 финала

Сборная США уверенно победила Италию в матче 1/4 финала чемпионата мира-2023 по баскетболу.

Команда Стива Керра сделала весомую заявку на итоговую победу, выиграв первую четверть с разницей +10. К большому перерыву преимущество американцев уже составило 22 очка — 46:24.

В третьей 10-минутке США также не оставили итальянцам шансов, увеличив разрыв до 39 очков — 83:44. Заключительный отрезок игры остался за Италией, но на итог встречи это не повлияло.

Самым результативным игроком стал Микал Бриджес, набравший 24 очка. В составе сборной Италии Симоне Фонтеккьо набрал 18 очков.

В 1/2 финала США сыграют с победителем поединка Германия — Латвия. Во второй полуфинальной паре встретятся Сербия — Канада / Словения.

Чемпионат мира, который принимают Индонезия, Япония и Филиппины, завершится 10 сентября.

Баскетбол. ЧМ-2023. Четвертьфинал

Италия — США — 63:100 (14:24, 10:22, 20:37, 19:17)