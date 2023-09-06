ЧМ-2023 по баскетболу. Германия в напряженном поединке обыграла Латвию и вышла в 1/2 финала

Сборная Германии обыграла Латвию в матче 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу.

Борьба была равной и бескомпромиссной. Первую четверть чуть сильнее провели латвийцы и выиграли ее с перевесом в три очка. Однако немцы в следующем отрезке вырвались вперед и ушли на большой перерыв, ведя +2.

И в дальнейшем продолжались качели. Команды попеременно вели в счете, пока за несколько минут до конца Германия не сумела прибавить, оторвавшись более чем на 10 очков. Но героическая команда Луки Банки сумела сократить разрыв до минимума. Поединок завершился со счетом 81:79 в пользу фаворита противостояния.

Латвийцы Артурс Загарс и Давис Бертанс стали самыми результативными игроками встречи — 24 и 20 набранных очков соответственно. Родионс Куруцс стал лучшим по подборам (10). Капитан немцев Шредер на этот раз выступил не особо можно — 9 очков + 4 передачи. Зато проявил себя Франц Вагнер — 16 очков + 8 подборов.

В 1/2 финала Германия сразится с командой США, которая вчера с разгромным счетом переиграла Италию (100:63). Встреча состоится в пятницу, 8 августа, в 11:00 по киевскому времени.

Чемпионат мира, который принимают Индонезия, Япония и Филиппины, завершится 10 сентября. Финальный матч состоится в Пасае, пригороде Манилы.

Баскетбол. ЧМ-2023. Четвертьфинал

Германия — Латвия— 81:79 (13:16, 23:18, 26:25, 19:20)