Канада вышла в полуфинал ЧМ-2023 по баскетболу, обыграв Словению

Сборная Канады обыграла Словению в четвертьфинале чемпионата мира-2023 по баскетболу — 100:89.

Первая половина прошла в равной борьбе, на большой перерыв команды пошли при счете 50:50. Однако уже в третьей четверти канадцы вырвались вперед, и далее довели матч до победы.

Канада стала последним участником полуфинала ЧМ-2023. За право выхода в финал канадцы сыграют со сборной Сербии. Вторую полуфинальную пару составили Германия и США.

Чемпионат мира, который принимают Индонезия, Япония и Филиппины, завершится 10 сентября. Финальный матч состоится в Пасае, пригороде Манилы.

Баскетбол. Чемпионат мира-2023. Четвертьфинал

Канада — Словения — 100:89 (26:24, 24:26, 30:21, 20:18)