Политехника-Галичина подписала экс-защитника Будивельника Сафонова

Политехника-Галичина объявила о подписании защитника Максима Сафонова. Детали соглашения не уточняются.

В прошедшем сезоне Сафонов играл за Будивельник, вместе с которым стал чемпионом Суперлиги. Защитник провел 30 матчей за киевскую команду, в среднем за игру он набирал 4,8 очка.

Этим летом Сафонов играл за сборную Украины U-20 на чемпионате Европы в Дивизионе B. Команда Дмитрия Забирченко заняла третье место, но не повысилась в классе.

Политехника-Галичина заняла пятое место в Суперлиге-2022/23, добыв 15 побед в 32 матчах.