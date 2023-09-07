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Баскетбол

БК Кривбасс выступит в Суперлиге в сезоне-2023/24

БК Кривбасс, фото — fbu.ua

БК Кривбасс примет участие в Суперлиге в сезоне-2023/24. Исполком Федерации баскетбола Украины удовлетворил ходатайство криворожан о включении команды в элитный дивизион.

Кривбасс выступал в Суперлиге в сезоне-2021/22. Перед началом полномасштабной российской агрессии криворожане занимали восьмое место в чемпионате Украины.

В прошлом сезоне Кривбасс выступал в Высшей лиге, где занял второе место после БК Ровно. Напомним, ровненцы также сыграют в элитном дивизионе в сезоне-2023/24.

Чемпионом Украины в прошлом сезоне стал Будивельник. Старт нового розыгрыша Суперлиги запланирован на 3 октября.

Источник: sportarena.com

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