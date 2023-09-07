ФБУ проведет Кубок Украины по баскетболу в сезоне-2023/24

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) объявила о проведении Кубка Украины в сезоне-2023/24.

ФБУ пересмотрела формат регулярного чемпионата Суперлиги после включения в элитный дивизион Кривбасса. После изменений запланированное количество матчей клубов Суперлиги-2023/24 уменьшилось до 30, что позволяет провести дополнительный турнир.

В Кубке Украины выступят 16 команд — 11 представителей Суперлиги и пять лучших команд Высшей лиги по итогам двух кругов регулярного чемпионата. «Слепым жребием» распределят восемь пар, которые в четырех городах в течение двух дней сыграют стадии 1/8 и 1/4 финала.

При следующей жеребьевке распределят полуфинальные пары. В определенном городе в течение двух дней проведут полуфиналы и финал.

Кубок Украины планируется провести с 1 февраля по 31 марта 2024 года. Для матчей будут использованы две недели между баблами Суперлиги.

Последним победителем Кубка Украины стал Будивельник, который в в 2021 году в финале обыграл Черкасских Мавп. В сезоне-2021/22 турнир не доиграли из-за масштабного российского вторжения.