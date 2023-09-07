Латвия обыграла Италию, Литва победила Словению на чемпионате мира-2023 по баскетболу

На чемпионате мира-2023 по баскетболу в четверг состоялись два матча плей-офф за 5-8 места.

В первом поединке Латвия обыграла Италию — 87:82. Итальянцы провели хороший старт, выиграв первую четверть с перевесом в 8 очков. Однако затем Латвия перехватила ход игры и довела матч до победы.

Во втором поединке игрового дня Литва переиграла Словению — 100:84. Балтийская сборная захватила преимущество после первой четверти и не позволила команде Луки Дончича отыграть отставание.

В матче за пятое место Литва сыграет с Латвией. Италия со Словенией разыграют 7-8 места. Оба матча состоятся 9 сентября.

Напомним, 8 сентября пройдут полуфиналы ЧМ-2023. Канада сыграет с Сербией, а США встретится с Германией. Чемпионат мира, который принимают Индонезия, Япония и Филиппины, завершится 10 сентября. Финальный матч состоится в Пасае, пригороде Манилы.

Баскетбол. Чемпионат мира-2023. Матчи за 5-8 места

Италия — Латвия — 82:87 (26:18, 16:28, 18:21, 22:20)

Литва — Словения — 100:84 (33:21, 20:22, 22:20, 25:21)