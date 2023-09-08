Германия в невероятном матче обыграла США и вышла в финал ЧМ-2023 по баскетболу

Сборная Германии стала вторым финалистом чемпионата мира-2023 по баскетболу. В 1/2 финала немцы в невероятном поединке победили США — 113:111.

В первой четверти Германия вела +10, но к концу 10-минутки американцы сократили отставание к минимуму. На большой перерыв США и вовсе пошли в роли лидера — 60:59.

В третьей четверти немцам удался еще один рывок и вновь они повели с разницей в 10 очков — 94:84. В конце заключительной 10-минутки США были близки к камбэку, но Германия сумела удержать победу — 113:111.

В составе немецкой сборной три игрока набрали более 20 очков: Андреас Обст (24 очка), Франц Вагнер (22) и Даниэль Тайс (21). В активе Денниса Шредера 17 очков.

Самым результативным игроком сборной США стал Энтони Эдвардс (23 очка и 8 подборов). На счету Остина Ривза 21 очко.

Германия впервые в истории вышла в финал мирового первенства. В решающем матче ЧМ-2023 немецкая сборная встретится с Сербией, которая в полуфинале обыграла Канаду (95:86).

Финальный поединок Германия — Сербия состоится 10 сентября. США и Канада в тот же день сыграют в матче за 3-е место.

Баскетбол. Чемпионат мира-2023. Полуфинал

США — Германия — 111:113 (31:33, 29:26, 24:35, 27:19)