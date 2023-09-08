Сербия обыграла Канаду и вышла в финал ЧМ-2023 по баскетболу

Сборная Сербии обыграла Канаду в полуфинальном поединке чемпионата мира-2023 по баскетболу — 95:86.

Балканская команда сделала задел уже в первой четверти, выиграв ее с разницей +8. Далее канадцам удалось сократить разрыв до 5 очков, но не более того. Сербы прибавили и ушли на большой перерыв с еще более весомым преимуществом.

Вторая половина встречи прошла в напряженной борьбе, но подопечные Светислава Пешича держали комфортный разрыв и ни разу не позволили сопернику подобраться на опасное расстояние.

Наибольший вклад в победу своей команды внесли Богдан Богданович (23 очка) и Никола Милутинов (16 + 10 подборов)

Второй финалист турнира определится сегодня, 8 сентября, в поединке сборных США и Германии. Встреча начнется в 15:40 по киевскому времени.

Чемпионат мира, который принимают Индонезия, Япония и Филиппины, завершится 10 сентября. Финальный матч состоится в Пасае, пригороде Манилы.

Баскетбол. Чемпионат мира-2023. Полуфинал

Сербия — Канада — 95:86 (23:15, 29:24, 23:24, 20:23)