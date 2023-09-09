Латвия разгромила Литву и заняла 5-е место на ЧМ-2023 по баскетболу

9 сентября на чемпионате мира-2023 по баскетболу состоялись матчи за 5-е и 7-е места.

Латвия не оставила шансов Литве, добыв разгромную победу с преимуществом в 35 очков — 98:63. Таким образом, латвийская команда заняла 5-е место на дебютном для себя чемпионате мира по баскетболу.

В поединке за 7-е место Словения обыграла Италию, дожав соперника в конце встречи — 89:85. Лидер словенцев Лука Дончич был близок к первому трипл-даблу в истории мировых первенств: 29 очков, 10 подборов и 8 передач.

В воскресенье, 10 сентября, в финале ЧМ-2023 сыграют Германия и Сербия. В матче за 3-е место встретятся США и Канада.

Баскетбол. Чемпионат мира-2023

Матч за 5-е место

Латвия — Литва — 98:63 (28:20, 21:18, 28:9, 21:16)

Матч за 7-е место

Италия — Словения — 85:89 (18:15, 23:27, 19:28, 25:19)