ЧМ-2023 по баскетболу: Канада в овертайме вырвала победу у США и завоевала бронзовые медали

Сборная Канады в овертайме вырвала победу у США и завоевала бронзовые награды чемпионата мира-2023 по баскетболу — 127:118.

Матч прошел на встречных курсах. Сперва канадцы вырвались вперед с перевесом +13 очков, во второй четверти на некоторое время уже США сумели вести +4. В заключительной десятиминутке Канада не удержала преимущество, после удачного трехочкового американцы перевели игру в овертайм.

В дополнительное время Канада совершила очередной рывок и довела матч до победы. Команды провели самый результативный поединок на турнире, на двоих набрав 245 очков. Форвард канадцев Диллон Брукс стал MVP матча, набрав 39 очков.

Золото чемпионата мира-2023 разыграют между собой сборные Германии и Сербии. Финальный поединок начнется в 15:40 по киевскому времени.

Чемпионат мира-2023 по баскетболу. Матч за 3-е место

США — Канада — 118:127 (25:34, 31:24, 26:33, 29:20, 7:16)