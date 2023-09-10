Германия обыграла Сербию и впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу

Сборная Германии в напряженном поединке одержала победу над командой Сербии и впервые в своей истории выиграла титул чемпиона мира по баскетболу.

В филиппинском Пасае завершился Чемпионат мира по баскетболу-2023. В финальный матч выбрались команды, никогда ранее не выигрывавшие мировое золото. Главными достижениями Сербии — именно под таким названием — остаются серебро ЧМ (2014, 2023) и ОИ (2016), а также два вторых места на ЧЕ. Последнее мировое золото датировано 2002-м годом еще под именем Югославия.

Баскетбольная Германия еще менее избалована громкими триумфами. Единственная победа на Евро была ей добыта аж в 1993-м под руководством… Светислава Пешича, нынешнего тренера сербов. Главным успехом мировых форумов для Бундестима до сегодня оставалась бронза 2002 года. И вот — исторический триумф, теперь уже под управлением канадца Гордона Херберта.

Финальный поединок стартовал бескомпромиссно и результативно. Сербы сходу завладели преимуществом и вели в счете всю первую четверть, которую и завершили в свою пользу — 26:23. Во втором отрезке Германия постепенно выровняла ситуацию, на больщой перерыв команды ушли при равном счете.

Решающей стала третья четверть, конкретно ее вторая половина. Мощный спурт позволил команде Херберта оторваться на 12 очков. Балканцы попытались вернуться в игру. На финишной прямой им удавалось сократить разрыв до -3 и даже -2, но не более того. Итог — триумф Бундестима со счетом 83:77.

Блистал на площадке лидер немецкой команды Деннис Шредер — 28 очков. Весомый вклад в общий успех также внесли Франц Вагнер (19 + 7 подборов) и Йоханнес Фойгтманн (12+8).

Напомним, сегодня в поединке за третье место Канада в овертайме обыграла США и завоевала бронзовые медали ЧМ.

Чемпионат мира-2023 по баскетболу. Финал

Германия — Сербия — 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20)